Draghi al governo più a lungo? Con un Mattarella bis. La versione di Candide (Di martedì 23 febbraio 2021) Un veloce scambio telefonico con un grande politologo di antica esperienza, mio amico e maestro di oltreoceano in cui mi rivela la sua soddisfazione per la nascita del governo Draghi, quasi tale come quella per il successo di Joe Biden negli Stati Uniti. Con il suo consueto acume mi svela però che gli sembra di aver colto che il governo Draghi ha davanti una durata molto breve e fatica a capire questo, lui che è abituato che un presidente, che è anche il capo dell'esecutivo, negli Usa dura in carica almeno quattro anni, eventualmente rinnovabili. Con la mia miscela di candore e stupore gli replico che come al solito ha colto il cuore del problema, perché mi sembra, per quanto mi dicono gli "addetti ai lavori", che nella comunis opinio tra varie forze politiche e tra molti osservatori il traguardo più probabile per il ...

