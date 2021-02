Depardieu indagato per violenza sessuale a una giovane attrice - (Di martedì 23 febbraio 2021) Novella Toloni Ad accusarlo è la stessa donna, un'attrice ventenne, che lo aveva già denunciato tre anni fa ma il tribunale aveva archiviato l'inchiesta. Ora l'attore dovrà presentarsi davanti ai giudici Gerard Depardieu ripiomba nell'incubo giudiziario che lo vide coinvolto tre anni fa. L'attore è stato accusato - per la seconda volta - di stupro e violenza sessuale da un'attrice di 20 anni. La stessa donna che lo aveva già denunciato nel 2018 dopo i presunti abusi subiti nell'agosto dello stesso anno. All'epoca dei fatti però, dopo una lunga inchiesta, i giudici avevano archiviato il processo, prosciogliendo il 72enne dalle accuse. La ragazza, determinata ad ottenere giustizia, ha così deciso di denunciare nuovamente Depardieu che, questa volta, sarà costretto a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Novella Toloni Ad accusarlo è la stessa donna, un'ventenne, che lo aveva già denunciato tre anni fa ma il tribunale aveva archiviato l'inchiesta. Ora l'attore dovrà presentarsi davanti ai giudici Gerardripiomba nell'incubo giudiziario che lo vide coinvolto tre anni fa. L'attore è stato accusato - per la seconda volta - di stupro eda un'di 20 anni. La stessa donna che lo aveva già denunciato nel 2018 dopo i presunti abusi subiti nell'agosto dello stesso anno. All'epoca dei fatti però, dopo una lunga inchiesta, i giudici avevano archiviato il processo, prosciogliendo il 72enne dalle accuse. La ragazza, determinata ad ottenere giustizia, ha così deciso di denunciare nuovamenteche, questa volta, sarà costretto a ...

