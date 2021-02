Dayane Mello svela il vero motivo per cui ha mandato in nomination Rosalinda (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello ha spiazzato tutti ancora una volta. Ieri sera la bella brasiliana si è trovata davanti ad una scelta che sembrava davvero semplice, doveva decidere chi mandare in nomination tra la coppia formata da Rosalinda e Stefania e quella composta da Andrea e Samantha. Inaspettatamente la gieffina ha mandato al televoto la Cannavò. Dopo la diretta, la Mello si è sfogata con la De Grenet e le ha rivelato il vero motivo per cui ha mandato in nomination la sua ex bff. “So tutto quello che dici ma il gioco è gioco. Alfonso ha detto che stiamo giocando. Poi noi ci siamo allontanate io e lei. Vuoi il vero motivo perché l’ho votata? Che nella scorsa puntata mi ha ferita ... Leggi su biccy (Di martedì 23 febbraio 2021)ha spiazzato tutti ancora una volta. Ieri sera la bella brasiliana si è trovata davanti ad una scelta che sembrava davsemplice, doveva decidere chi mandare intra la coppia formata dae Stefania e quella composta da Andrea e Samantha. Inaspettatamente la gieffina haal televoto la Cannavò. Dopo la diretta, lasi è sfogata con la De Grenet e le ha rivelato ilper cui hainla sua ex bff. “So tutto quello che dici ma il gioco è gioco. Alfonso ha detto che stiamo giocando. Poi noi ci siamo allontanate io e lei. Vuoi ilperché l’ho votata? Che nella scorsa puntata mi ha ferita ...

