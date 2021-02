Crespo esalta la “Lu-La” dell’Inter: “Nessuno in Europa come loro. Si completano…” (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ex attaccante di Milan e Inter, oggi mister del San Paolo, ha parlato dell’attuale primo posto solitario dei nerazzurri dopo la vittoria nel derby milanese: "In Italia non c’è nessuna coppia tanto prolifica come Lukaku e Lautaro Martinez. E anche in Europa, se penso a tandem offensivi, fatico a trovare paragoni. Lukaku e Lautaro si completano e tutta l’Inter ne supporta l’azione. Prima giocavano molto stretti, sfruttavano l’uno-due vicino all’area di rigore, ora si trovano con facilità anche in campo aperto e ciò testimonia che il tempo e la conoscenza dei reciproci pregi e difetti non fanno che aumentare il valore di questa coppia".E ancora: "La potenza di Lukaku, è incredibile. Quando parte è un treno, si trascina dietro compagni e avversari. E con i piedi, come ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan, ex attaccante di Milan e Inter, oggi mister del San Paolo, ha parlato dell’attuale primo posto solitario dei nerazzurri dopo la vittoria nel derby milanese: "In Italia non c’è nessuna coppia tanto prolificaLukaku e Lautaro Martinez. E anche in, se penso a tandem offensivi, fatico a trovare paragoni. Lukaku e Lautaro si completano e tutta l’Inter ne supporta l’azione. Prima giocavano molto stretti, sfruttavano l’uno-due vicino all’area di rigore, ora si trovano con facilità anche in campo aperto e ciò testimonia che il tempo e la conoscenza dei reciproci pregi e difetti non fanno che aumentare il valore di questa coppia".E ancora: "La potenza di Lukaku, è incredibile. Quando parte è un treno, si trascina dietro compagni e avversari. E con i piedi,...

