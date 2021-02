Covid: studio scozzese mostra calo del 94% di ricoverati tra i vaccinati (Di martedì 23 febbraio 2021) Alcuni ricercatori dell'Università di Edimburgo e Glasgow in Scozia hanno effettuato uno studio che ha dimostrato come le persone vaccinate con i sieri Astra Zeneca e Pfizer siano meno soggetti a casi gravi di Covid anche dopo aver ricevuto una sola dose. Grazie alla vaccinazione, il rischio di ricovero in ospedale per complicazioni legate all'infezione di Coronavirus cala addirittura del 94%. studio scozzese dimostra riduzioni di casi gravi di Covid grazie ai vaccini La campagna di vaccinazione sta portando nella Gran Bretagna un'importante diminuzione dei casi gravi di Covid-19. A dirlo è stato uno studio realizzato da ricercatori delle Univeristà di Edimburgo e Glasgow in Scozia. Secondo la ricerca infatti i due vaccini impiegati ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021) Alcuni ricercatori dell'Università di Edimburgo e Glasgow in Scozia hanno effettuato unoche ha dito come le persone vaccinate con i sieri Astra Zeneca e Pfizer siano meno soggetti a casi gravi dianche dopo aver ricevuto una sola dose. Grazie alla vaccinazione, il rischio di ricovero in ospedale per complicazioni legate all'infezione di Coronavirus cala addirittura del 94%.diriduzioni di casi gravi digrazie ai vaccini La campagna di vaccinazione sta portando nella Gran Bretagna un'importante diminuzione dei casi gravi di-19. A dirlo è stato unorealizzato da ricercatori delle Univeristà di Edimburgo e Glasgow in Scozia. Secondo la ricerca infatti i due vaccini impiegati ...

