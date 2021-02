Covid, il sindaco annuncia una nuova vittima a Torre Annunziata (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Ancora un morto a causa del Covid-19 a Torre Annunziata (Napoli). Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota diramata dal proprio ufficio stampa fa sapere che si tratta della quarantunesima vittima da inizio emergenza pandemica. ”L’amministrazione comunale – afferma il primo cittadino – si stringe intorno ai familiari della persona deceduta, ai quali esprime le proprie sentite condoglianze”. Resta alto il numero delle persone attualmente contagiate, pari a 954, con sei persone ricoverate, in virtu’ dei 17 nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore su 113 tamponi processati, controbilanciati dalle 17 guarigioni accertate nello stesso arco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ancora un morto a causa del-19 a(Napoli). Adrlo è ildella città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota diramata dal proprio ufficio stampa fa sapere che si tratta della quarantunesimada inizio emergenza pandemica. ”L’amministrazione comunale – afferma il primo cittadino – si stringe intorno ai familiari della persona deceduta, ai quali esprime le proprie sentite condoglianze”. Resta alto il numero delle persone attualmente contagiate, pari a 954, con sei persone ricoverate, in virtu’ dei 17 nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore su 113 tamponi processati, controbilanciati dalle 17 guarigioni accertate nello stesso arco ...

