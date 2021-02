Cosa sta succedendo tra Facebook, Google e l'Australia e perché Microsoft sta con gli editori (Di martedì 23 febbraio 2021) In Australia è in atto un braccio di ferro: da una parte, il governo e gli editori dei giornali; dall'altra le grandi piattaforme online. Facebook e Google sono state quelle che più si sono opposte: ma negli ultimi giorni ci sono state importanti novità.... Leggi su dday (Di martedì 23 febbraio 2021) Inè in atto un braccio di ferro: da una parte, il governo e glidei giornali; dall'altra le grandi piattaforme online.sono state quelle che più si sono opposte: ma negli ultimi giorni ci sono state importanti novità....

agorarai : 'Il governo congolese sta tentando di rilanciare l'ipotesi che a uccidere il nostro ambasciatore siano stati i rapi… - La7tv : #coffeebreak @NFratoianni 'Bene puntare all'autonomia sul piano produttivo, non sappiamo cosa sta succedendo nel me… - pietroraffa : Mattia Crucioli dei 5stelle sta spiegando a Draghi cosa avrebbe dovuto dire. Mattia Crucioli #fiduciaDraghi - tiziodesio : RT @Prudenza_Le_Mat: @tiziodesio Tu mi dirai, eh... ma la sperimentazione la stanno facendo proprio in questi mesi, l'elaborazione dei dati… - crimsonroseeee : RT @giansainato: Zorzi a Dayane dopo il coming out di lei in diretta nazionale: “Fare la figa in tv e dire sono MEZZA LESBICA a me mi sta s… -