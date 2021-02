Calcio: domani contro Israele le azzurre cercano il pass per Euro 2022 (Di martedì 23 febbraio 2021) Firenze, 23 feb. – (Adnkronos) – L’Artemio Franchi di Firenze si appresta ad ospitare un’altra serata a forti tinte azzurre. La Nazionale Femminile domani (ore 17.30, diretta su Rai2) sfiderà Israele nello stadio dove quasi tre anni fa festeggiò la qualificazione al Mondiale francese. Cambia la competizione, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere e conquistare il pass per l’Europeo che si terrà nell’estate del 2022 in Inghilterra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Firenze, 23 feb. – (Adnkronos) – L’Artemio Franchi di Firenze si appresta ad ospitare un’altra serata a forti tinte. La Nazionale Femminile(ore 17.30, diretta su Rai2) sfiderànello stadio dove quasi tre anni fa festeggiò la qualificazione al Mondiale francese. Cambia la competizione, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere e conquistare ilper l’peo che si terrà nell’estate delin Inghilterra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

