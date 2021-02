Bill Gates, ByoBlu e i terreni agricoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Nessuna segnalazione stavolta, ma un piccolo divertissement. Claudio Messora adora spargere letame su soggetti come Bill Gates, sono anni che quando può lo fa. A volte però a furia di spargere letame si pesta una merda, e dopo pulirsi non è così facile. Il 19 gennaio su ByoBlu, a firma Francesco Capo, compariva l’ennesimo video articolo complottista, dal titolo: Bill Gates FA INCETTA DI terreni agricoli. A NOI DICONO: “NON POSSEDERETE NULLA E SARETE FELICI” Sia chiaro, l’articolo racconta una storia vera: Bill Gates e la sua fondazione negli ultimi anni hanno fatto incetta di terreni coltivabili negli States. Capo ci racconta la vicenda con queste parole: … è notizia di pochi giorni fa che Bill ... Leggi su butac (Di martedì 23 febbraio 2021) Nessuna segnalazione stavolta, ma un piccolo divertissement. Claudio Messora adora spargere letame su soggetti come, sono anni che quando può lo fa. A volte però a furia di spargere letame si pesta una merda, e dopo pulirsi non è così facile. Il 19 gennaio su, a firma Francesco Capo, compariva l’ennesimo video articolo complottista, dal titolo:FA INCETTA DI. A NOI DICONO: “NON POSSEDERETE NULLA E SARETE FELICI” Sia chiaro, l’articolo racconta una storia vera:e la sua fondazione negli ultimi anni hanno fatto incetta dicoltivabili negli States. Capo ci racconta la vicenda con queste parole: … è notizia di pochi giorni fa che...

