Australian Open, le pagelle: Thiem bocciato, sufficienza per Fognini (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli Australian Open si sono conclusi con la vittoria di Novak Djokovic, che ottiene il massimo in pagella. Male Zverev e Thiem L'edizione 2021 degli Australian Open si è conclusa con la vittoria di Novak Djokovic, giunto al 9° successo a Melbourne. Ma è stato un torneo positivo anche per i russi Karatsev e Medvedev, e per l'italiano Fognini. Male invece Thiem e Zverev. Di seguito le pagelle dei primi dieci giocatori. 10) Thiem, voto 4 Foto: YT Australian Open TVVoto più basso per l'austriaco, finalista lo scorso anno e campione agli US Open e finalista delle ultime Atp Finals. Thiem era dato come uno dei favoriti di questi Australian

