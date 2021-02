Attacco in Congo, le salme di Attanasio e di Iacovacci sono in Italia. I funerali dell’ambasciatore e del carabiniere giovedì a Roma (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Partito intorno alle 16 dal Congo, è atterrato all’aeroporto di Ciampino, Roma, poco dopo le 23 l’aereo con a bordo le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio, e del carabiniere, Vittorio Iacovacci, uccisi il 22 febbraio in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo nel quale ha perso la vita anche e l’autista Mustapha Milambo. I feretri sono stati accolti dal picchetto d’onore del gruppo interforze, dal premier Mario Draghi, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e da quello degli Esteri Luigi Di Maio. Non era a Ciampino il capo dello Stato Sergio Mattarella per una lieve indisposizione. Chi era l’ambasciatore Luca Attanasio. L’impegno umanitario in Africa, e quella volta che lo andò a trovare Zoro I ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Partito intorno alle 16 dal, è atterrato all’aeroporto di Ciampino,, poco dopo le 23 l’aereo con a bordo leLuca, e del, Vittorio, uccisi il 22 febbraio in un attentato nella Repubblica Democratica delnel quale ha perso la vita anche e l’autista Mustapha Milambo. I feretristati accolti dal picchetto d’onore del gruppo interforze, dal premier Mario Draghi, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e da quello degli Esteri Luigi Di Maio. Non era a Ciampino il capo dello Stato Sergio Mattarella per una lieve indisposizione. Chi era l’ambasciatore Luca. L’impegno umanitario in Africa, e quella volta che lo andò a trovare Zoro I ...

