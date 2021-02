Ambasciatore e carabiniere uccisi in Congo, arrivati in Italia i feretri (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E' atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino l'aereo con ha portato in Italia le salme di Luca Attanasio, Ambasciatore Italiano nella Repubblica Democratica del Congo, e di Vittorio Iacovacci, carabiniere di scorta, uccisi in un attacco armato a un convoglio del WFP dell'Onu sulla strada tra Goma a Rutshuru, nell'est del Paese africano. Sull'aereo viaggiavano anche la moglie e le tre figlie dell'Ambasciatore, che con lui vivevano a Kinshasa, e alcuni dei congiunti del carabiniere, che erano partiti appositamente da Sonnino (Latina) per assolvere a questo compito doloroso. Ad accogliere sulla pista i due feretri un picchetto militare interforze, composto anche da carabinieri del 13^ reggimento Friuli Venezia Giulia, che ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) E' atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino l'aereo con ha portato inle salme di Luca Attanasio,no nella Repubblica Democratica del, e di Vittorio Iacovacci,di scorta,in un attacco armato a un convoglio del WFP dell'Onu sulla strada tra Goma a Rutshuru, nell'est del Paese africano. Sull'aereo viaggiavano anche la moglie e le tre figlie dell', che con lui vivevano a Kinshasa, e alcuni dei congiunti del, che erano partiti appositamente da Sonnino (Latina) per assolvere a questo compito doloroso. Ad accogliere sulla pista i dueun picchetto militare interforze, composto anche da carabinieri del 13^ reggimento Friuli Venezia Giulia, che ...

