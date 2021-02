Ai minatori cinesi serve un sindacato

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nelle ultime settimane la provincia orientale cinese dello Shandong ha sospeso le attività di tutti i siti estrattivi, tranne quelli di carbone, fino alla fine di marzo. Il governo provinciale ha infatti avviato una campagna di controlli in risposta a due gravi incidenti che hanno coinvolto siti auriferi nei pressi della città portuale di Yantai, un’area che si ritiene contenga un quarto del totale dei giacimenti d’oro. IN UNA MINIERA nella città di Zhaoyuan, lo scorso 17 febbraio un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Le aziendesono leader in questo campo; accaparratisi i diritti di estrazioni non assicurano un salario minimo aiche si ritrovano a lavorare no stop, sette giorni su sette. Quando ...Il precedente: la miniera di Qixia Non è la prima volta che nelle miniereaccadono ... Lo scorso 10 gennaio 22erano rimasti bloccati in una galleria nella miniera d'oro vicino a Qixia , ...Nelle ultime settimane la provincia orientale cinese dello Shandong ha sospeso le attività di tutti i siti estrattivi, tranne quelli di carbone, fino alla fine di marzo. Il governo provinciale ha infa ...Nella Repubblica democratica del Congo si trova di tutto: legno, rame, cobalto, coltan, diamanti, oro, zinco, uranio, stagno, argento, carbone, manganese, tugsteno, cadmio, petrolio. Materie prime che ...