Addio a Fausto Gresini, l’ex pilota morto per Covid: la notizia confermata dal suo team (Di martedì 23 febbraio 2021) Fausto Gresini è morto per Covid. l’ex pilota compiuto 60 anni lo scorso 23 gennaio, quando era già ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna dopo aver contratto il coronavirus. A dare la notizia, il team da lui fondato e di cui era anche il manager: “La notizia che non avremmo mai voluto dare, e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi”, si legge nella nota del Gresini team. “Dopo quasi due mesi di lotta contro il Covid – scrive ancora il team – Fausto Gresini è purtroppo scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni. Ciao Fausto”. Le sue condizioni erano migliorate in diverse occasioni, senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)percompiuto 60 anni lo scorso 23 gennaio, quando era già ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna dopo aver contratto il coronavirus. A dare la, ilda lui fondato e di cui era anche il manager: “Lache non avremmo mai voluto dare, e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi”, si legge nella nota del. “Dopo quasi due mesi di lotta contro il– scrive ancora ilè purtroppo scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni. Ciao”. Le sue condizioni erano migliorate in diverse occasioni, senza ...

