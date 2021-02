4AIM SICAF | perdita di 1 | 8 milioni di euro nel 2020

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) –, primafocalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha chiuso ilcon unadi 1,8di, che si confronta con il risultato negativo per 435 milaconseguito l’anno prima. Il valore unitario delle azioni è stato di 405,899, contro i 443,014al 31 dicembre 2019. Gli strumenti finanziari quotati hanno raggiunto i 18.165.340, mentre erano 14.668.982 al 31 dicembre 2019. Gli utili da realizzi sono stati di 1.841.038(413.105 al 31 dicembre 2019) e il risultato della gestione investimenti negativo per 115.551(segnava un +539.381 al 31 dicembre 2019). “L’anno è stato ...

fintechIT : RT @Carlomrtz: cominciano ad essere operativi i primi casi di collaborazione tra il #fintech e la #finanza tradizionale : @InfoOpstart div… - Carlomrtz : cominciano ad essere operativi i primi casi di collaborazione tra il #fintech e la #finanza tradizionale :… -

Ultime Notizie dalla rete : 4AIM SICAF

Il Messaggero

, primafocalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha chiuso il 2020 con una perdita di 1,8 milioni di euro , che si confronta con il risultato negativo ...Il Consiglio di Amministrazione di, primafocalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, redatto secondo ...4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha chiuso il 2020 con una perdita di 1,8 milioni ...Sono attese le seconde letture del Pil 2020 per Germania e Stati Uniti, che presenta anche l’aggiornamento sull’inflazione Pce, mentre Jerome ...