Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 20:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE: RISOLTO L’INCIDENTE CHE CONGESTIONAVA IL TRAFFICO IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, PERMANGONO ALCUNI RALLENTAMENTI TRAFFICO INVECE SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RESTIAMO SUL RACCORDO DA QUESTA SERA E FINO AL 26 FEBBRAIO LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PIANO VIABILE TRA PONTINA E OSTIENSE IN FASCIA 22-6 CHIUSE LE CORSIE CENTRALE E SORPASSO IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ...