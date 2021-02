Vasco Vascotto Luna Rossa | Dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo !!!

(Di lunedì 22 febbraio 2021) "Prego Dio che ci dia vento leggero contro i Neozelandesi, con queste condizioni il sogno può avverarsi" riferisce il coach triestino dello staff died ex Mascalzone Latino. Ora l’equipaggio del Team Prada Pirelli accede alla Coppa America in cui sfiderà i Neozelandesi padroni di casa e detentori del trofeo : "Vogliamo provare a faredi speciale. Sono fiducioso perché conosco il valore del gruppo - continuatto - Questa è la mia famiglia da tre anni e so qual è la passione di questi ragazzi. Penso che abbiamo lavorato duro, abbiamo applicato una buona strategia ed in gara le chiamate sono state ottime.spingere più che possiamo, perché hai un’opportunità del genere una volta nella vita. Ho già ricevuto tantissime chiamate e messaggi. Voglio ...

Trieste, la capitale italiana della vela, che innalza lodi ada Muggia. Tutti vogliono la Luna. Tutti ne sono sedotti. La sky tower di Auckland con il tricolore italiano per celebrare ...: allenatore del Team e grande motivatore, ha vissuto una stagione al Circolo Velico Reggio nell ambiente della deriva 470 con gli equipaggi Valerio e Fabio Colella, Alberto e ...Vasco Vascotto aveva avvertito i compagni di squadra: "Festeggiamo, ma un giorno al massimo. Da domani dobbiamo pensare ai neozelandesi". Luna Rossa in effetti non ha perso tempo: il vero obiettivo no ...