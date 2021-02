US - Iran: The Rapprochement Gamble (Di lunedì 22 febbraio 2021) Today, we turn the spotlight on the future of the JCPOA, after the Biden administration confirmed ... if possible, building on it. Thursday's steps, while largely symbolic, begin the process of ending "... Leggi su ispionline (Di lunedì 22 febbraio 2021) Today, we turn the spotlight on the future of the JCPOA, after the Biden administration confirmed ... if possible, building on it. Thursday's steps, while largely symbolic, begin the process of ending "...

US - Iran: The Rapprochement Gamble The first step is getting the nuclear deal back." Barbara Slavin , Director, Future of the Iran Initiative, and Senior Research Fellow, Atlantic Council Iran's position: reciprocal, not forthcoming ...

Facebook e social network come super stati: bannano presidente Usa, non pagano diritti d'autore, nessuno li ferma Scritta in inglese: "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to ... A un iraniano che si è laureato in ingegneria a Milano e che ho conosciuto in Iran, Mostafa Milani, ...

Iran, ucciso il responsabile del programma atomico. Il Nyt: Israele dietro all’assassinio Il Sole 24 ORE Iran: Khamenei, arricchimento dell’uranio può raggiungere il 60 per cento Teheran, 22 feb 18:10 - (Agenzia Nova) - L’arricchimento dell’uranio in Iran non è limitato al 20 per cento, ma se necessario potrà raggiungere il 60 per cento. Lo ha detto oggi la Guida suprema della ...

Iran: Russia accoglie con favore accordi con Aiea Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Grazie alla linea ponderata e prudente dell'Iran e alle azioni competenti della leadership dell'Aiea, viene creato uno ...

