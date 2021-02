«Un Posto al Sole» | Franco Boschi e Roberto Ferri nei panni uno dell’altro

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Peppe Zarbo e Riccardo Polizzy Carbonelli lo mettono in chiaro da subito: «Sarà un'intervista complimentosa». Nei venticinque anni che Un Posto al Sole festeggerà a breve, i loro personaggi, il sex symbol Franco Boschi e il perfido imprenditore Roberto Ferri, si sono incrociati al massimo un paio di volte, come se gli sceneggiatori sapessero che i loro mondi non avrebbero potuto incontrarsi neanche se avessero voluto. A partire dal primo marzo, però, le cose cambiano, perché Franco e Ferri inizieranno finalmente a collaborare in maniera più stretta: dopo averlo aiutato a salvare Filippo da un tentativo di sequestro che rischiava di finire malissimo (a Upas i sequestri sono più o meno all'ordine del giorno insieme agli stati comatosi dei protagonisti che stanziano nell'ospedale della Dottoressa Bruni), Franco si rivolgerà a Roberto per chiedergli una mano con Nunzio, il figlio putativo finito nei guai per via del gioco d'azzardo. Non solo: poco dopo sarà lo stesso Ferri a chiedere una consulenza a Boschi per aiutarlo a capire cosa stia succedendo ai Cantieri Flegrei, oggetto di strani incidenti che insospettiscono subito Roberto portandolo a indagare più a fondo per capire cosa ci sia dietro.