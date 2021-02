(Di lunedì 22 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo il governo in primo piano oggi il Consiglio dei Ministri verso la proroga lo stop Degli spostamenti tra regioni le regioni Chiedono una revisione dei parametri misure nazionali omogenee una nuova strategia sui vaccini Bonaccini vince il comitato tecnico scientifico di applicazioni più chiare l’esecutivo lavoro per chiudere anche la partita dei sottosegretari e rimaniamo in tema parliamo di cultura stiamo ragionando perché progressivamente nelle condizioni di massima sicurezza si va dalla riapertura di tutti i luoghi della cultura finché non lavorano occorre sostenere gli operatori del settore Al di là del tipo di contratto che avevano ma ora bisogna ragionare della riapertura da oggi teatri cinema sono chiusi in ...

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - fanpage : Decreto e Dpcm Covid, Draghi convoca le Regioni alle 19 - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - occhio_notizie : #Covid in Veneto, 509 positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 22-02-2021 ore 13:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Lo S&P500 ha fatto registrare una limatura inferiore al mezzo punto percentuale, in ciascuna dellequattro sedute. Venendo da un nuovo massimo storico, è tipico in simili circostanze ...Il mercato cosa ne pensa davvero di Helbiz e del suo ad Salvatore Palella? E' un giudizio negativo oppure no? In particolare il mercato italiano della mobilità che giudizio reale ha su di loro? Le ...Si trovava a casa di amici per passare una serata insieme con loro. Nella casa i carabinieri avrebbero trovato numerose bottiglie di alcolici, probabilmente consumati dai giovani nel corso della serat ...Continua la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, all’interno della casa del Grande Fratello Vip GF Vip. Dopo le coccole sul letto e i baci tra i due, ancora in lizza per la finale del ...