UAE Tour 2021 | positivo un membro dello staff dell’Alpecin-Fenix | van der Poel e la sua squadra lasciano la corsa

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi l’UAEaveva in serbo una cronometro individuale di soli 13 chilometri, territorio di caccia per gli specialisti come l’azzurro Filippo Ganna. Una seconda tappa, la Hudayriat Island-Hudayriat Island, utile a delineare gli equilibri della classifica generale, dopo la prima stage caratterizzata dai “ventagli”. Tuttavia, a prendersi la scena è stato il Covid. Un anno dopo quanto accaduto nellaWorldche fu fermata a causa della pandemia per alcuni casi di positività, l’incubo Coronavirus torna a bussare alla porta degli organizzatori. Secondo il portale neerlandese “WielerFlits” (notizia poi confermata dalla stessa), l’Alpecin-del leader della, Mathieu Van der(vincitore ieri della prima stage), si è ...