Totti: “Cassano si è fatto abbindolare. Quando andò via da Roma, incolpò me” (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Non so se la squadra era più forte quella dello scudetto o quella dell’anno successivo. Eravamo una squadra completa in ogni zona del campo. Era impossibile non vincere". Parola di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ricorda le stagioni 2000/01 e 2001/02, Quando la formazione capitolina, allora allenata da Fabio Capello, prima vinse lo scudetto e poi concluse al secondo posto a un punto dalla Juventus. Un salto di qualità significativo venne fornito dall'innesto di Antonio Cassano nella stagione seguente il tricolore. E il fuoriclasse barese creò con Totti una coppia straordinaria.caption id="attachment 706107" align="alignnone" width="1800" Totti (Getty Images)/captionAMICOLo stesso Totti ricorda in una diretta Twitch con Christian Vieri il suo rapporto con ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Non so se la squadra era più forte quella dello scudetto o quella dell’anno successivo. Eravamo una squadra completa in ogni zona del campo. Era impossibile non vincere". Parola di Francesco. L'ex capitano dellaricorda le stagioni 2000/01 e 2001/02,la formazione capitolina, allora allenata da Fabio Capello, prima vinse lo scudetto e poi concluse al secondo posto a un punto dalla Juventus. Un salto di qualità significativo venne fornito dall'innesto di Antonionella stagione seguente il tricolore. E il fuoriclasse barese creò conuna coppia straordinaria.caption id="attachment 706107" align="alignnone" width="1800"(Getty Images)/captionAMICOLo stessoricorda in una diretta Twitch con Christian Vieri il suo rapporto con ...

