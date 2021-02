Telecom Italia in supporto a DAZN per i diritti Serie A 2021-24? (Di lunedì 22 febbraio 2021) A pochi giorni dalla assemblea della Lega Calcio che potrebbe segnare un ulteriore passo nella trattativa per i diritti tv della Serie A secondo quanto risulta da una lettera venuta a conoscenza dall'agenzia Bloomberg, Telecom Italia SpA, è pronta a sostenere DAZN, nella sua offerta, pur avendo deciso di non comparire direttamente in fase di negoziazione.Secondo quanto riportato sarebbe pronto un piano che fornirebbe distribuzione e supporto tecnologico oltre a un finanziamento di circa 1... Leggi su digital-news (Di lunedì 22 febbraio 2021) A pochi giorni dalla assemblea della Lega Calcio che potrebbe segnare un ulteriore passo nella trattativa per itv dellaA secondo quanto risulta da una lettera venuta a conoscenza dall'agenzia Bloomberg,SpA, è pronta a sostenere, nella sua offerta, pur avendo deciso di non comparire direttamente in fase di negoziazione.Secondo quanto riportato sarebbe pronto un piano che fornirebbe distribuzione etecnologico oltre a un finanziamento di circa 1...

