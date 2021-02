Serie A ultime dai campi LIVE: Zaniolo brucia le tappe (Di lunedì 22 febbraio 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Nerazzurri subito in campo a Zingonia per mettere nel mirino il match con il Real Madrid.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: Djimsiti.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Lunedì di riposo per i sanniti, non è escluso il recupero in settimana di Letizia.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Nerazzurri subito in campo a Zingonia per mettere nel mirino il match con il Real Madrid.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: Djimsiti.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Lunedì di riposo per i sanniti, non è escluso il recupero in settimana di Letizia.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, ...

