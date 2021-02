"Non credo di farlo". Clamoroso scoop di Fabio Fazio? Occhio alla (pesantissima) risposta di Bill Gates (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un'ospitata pesantissima, un vero colpaccio, quello messo a segno da Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella puntata trasmessa su Rai 3 nella serata di ieri, domenica 21 febbraio. Ospite in collegamento - e non in studio a causa dei problemi logistici determinati dalla pandemia da coronavirus - ecco Bill Gates, il filantropo e fondatore di Microsoft, uno degli uomini più ricchi al mondo, finito nel mirino dei complottisti che riversano contro di lui le più deliranti e indigeribili teorie relative alla nascita del coronavirus. Ma tant'è, qui non si parla dei deliri dei complottisti ma, piuttosto, da quanto detto da Bill Gates. Una delle prime riflessioni è relativa al ruolo dei governi nel mediare i messaggi e l'informazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un'ospitata, un vero colpaccio, quello messo a segno daa Che tempo che fa, nella puntata trasmessa su Rai 3 nella serata di ieri, domenica 21 febbraio. Ospite in collegamento - e non in studio a causa dei problemi logistici determinati dpandemia da coronavirus - ecco, il filantropo e fondatore di Microsoft, uno degli uomini più ricchi al mondo, finito nel mirino dei complottisti che riversano contro di lui le più deliranti e indigeribili teorie relativenascita del coronavirus. Ma tant'è, qui non si parla dei deliri dei complottisti ma, piuttosto, da quanto detto da. Una delle prime riflessioni è relativa al ruolo dei governi nel mediare i messaggi e l'informazione, ...

borghi_claudio : @francopavoni1 @massimo_boscia @AleGreco74 Senza andare a mozioni di sfiducia, se ci fosse il consenso delle forze… - borghi_claudio : @Xfabius61 Stipendiato da lei? Non credo proprio io sono pagato da chi mi ha votato. Lei stipendia i vari ciampolilli che ha votato - chetempochefa : 'Non credo di candidarmi. Non credo che sia il miglior uso delle cose che so fare quello di fare il candidato. Pref… - evan7527 : RT @FmMosca: Visto che io non credo al fatto che facciamo 300.000 (TRECENTOMILA) tamponi. “chi di voi oggi farà il tampone? - diamantae_ : GODOO MADO NON CI CREDO PRIMA ASSENZA IN DUE ANNI DELLA PROF DI MATEMATICA QIESTO È UN GIORNO DA RICORDARE PORCODIO -