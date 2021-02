Napoli, le ultime sulle condizioni di Mertens e Osimhen: il comunicato (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Napoli ha emesso un comunicato sulle condizioni di Dries Mertens e Viktor Osimhen dopo l’allenamento odierno Il Napoli ha emesso un comunicato sulle condizioni di Dries Mertens e Viktor Osimhen dopo l’allenamento odierno. «Osimhen dopo aver trascorso la notte in osservazione a Bergamo, rientrerà a Napoli in serata. Il club e il Dott. Canonico ringraziano lo staff sanitario dell’Atalanta, il team di rianimatori del Gewiss Stadium e il personale del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la professionalità e la disponibilità dimostrata. Il calciatore verrà valutato ulteriormente nella giornata di domani» «Hysaj, Ospina e Demme hanno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilha emesso undi Driese Viktordopo l’allenamento odierno Ilha emesso undi Driese Viktordopo l’allenamento odierno. «dopo aver trascorso la notte in osservazione a Bergamo, rientrerà ain serata. Il club e il Dott. Canonico ringraziano lo staff sanitario dell’Atalanta, il team di rianimatori del Gewiss Stadium e il personale del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la professionalità e la disponibilità dimostrata. Il calciatore verrà valutato ulteriormente nella giornata di domani» «Hysaj, Ospina e Demme hanno ...

