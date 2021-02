Mario Draghi promette ristori immediati | ma l’Italia resta chiusa fino al 27 marzo

ricpuglisi : A mio modesto avviso qualcuno sta sottostimando il ruolo cruciale svolto da @matteorenzi nella catena di eventi che… - antoniospadaro : Da Mario Draghi a Staffan De Mistura, da Elisabetta Belloni a Gianni De Gennaro, da Francesco Rutelli a Luca Corder… - limesonline : ?????? Buona domenica con la buona lettura della settimana Lucio Caracciolo: dopo Draghi, o la morte o una nuova Repu… - VecchioConcetto : RT @il_cappellini: Movimento 5 stelle e governo di Mario Draghi: Beppe Grillo, l’antistato diventato sistema. L'editoriale di Ezio Mauro |… - NaTransversal : RT @eziomauro: Movimento 5 stelle e governo di Mario Draghi: Beppe Grillo, l’antistato diventato sistema. L'editoriale di Ezio Mauro | Rep… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

la Repubblica

Il piano vaccino a rilento Il presidente del Consigliointende spingere molto sulla campagna vaccinale , e nei giorni scorsi ha fatto un giro con i ministri per verificare a che punto ...... rispetto al precedente governo, nel piano di immunizzazione prospettato dal Presidente del Consiglio. Ma perché Diasorin reagisce a queste notizie con flessioni in borsa? La risposta è ...Facebook Twitter Pinterest Fabio De Risio di Montenero di Bisaccia ha scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la morte del 38enne molisano, ucciso dal Covid, che lascia la moglie e tre ...Sull’incarico come presidente del Consiglio a Mario Draghi, già presidente per otto anni della BCE (la banca centrale dei 19 paesi dell'UE che utilizzano l’euro), si condensano molti aspetti ma su un ...