M5s, gruppo senatori avvia causa collettiva contro espulsione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un gruppo di 5 senatori M5s avvierà una raccolta di deleghe per avviare un ricorso collettivo in Tribunale e chiedere una sospensiva dei provvedimenti di espulsione dal Movimento. Al gruppo potrebbero ...

