Liverpool FC La Fine della tempesta il documentario su discoveryplus in esclusiva da oggi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Liverpool FC la Fine della tempesta su Discovery+ l’inedito documentario Disponibile da oggi lunedì 22 febbraio su discovery+ il documentario Liverpool FC La Fine della tempesta che celebra il coraggio, lo spirito di squadra della formazione allenata da Klopp e che ha fatto la storia del calcio degli ultimi anni. Diretto da James Erskine, candidato agli Emmy Award per “The human Face”, il documentario è prodotto da Victoria Gregory, Adam Bullmore e Raimon Masllorens, realizzato con il pieno coinvolgimento e supporto del Liverpool Football Club. Al centro la storia della marcia trionfale del campionato del ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 22 febbraio 2021)FC lasu Discovery+ l’ineditoDisponibile dalunedì 22 febbraio su discovery+ ilFC Lache celebra il coraggio, lo spirito di squadraformazione allenata da Klopp e che ha fatto la storia del calcio degli ultimi anni. Diretto da James Erskine, candidato agli Emmy Award per “The human Face”, ilè prodotto da Victoria Gregory, Adam Bullmore e Raimon Masllorens, realizzato con il pieno coinvolgimento e supporto delFootball Club. Al centro la storiamarcia trionfale del campionato del ...

Blog: Liverpool, una crisi infinita... (Klopp non mollare!) Blog Calciomercato.com: Il 2021 mi sta regalando delle scene a dir poco clamorose. Il Liverpool di Jurgen Klopp non sta più vincendo e convincendo, era partito alla grande come ...

