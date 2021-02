L'Inter vince il derby e allunga in classifica. Stasera Juve - Crotone (Di lunedì 22 febbraio 2021) La schiacciante vittoria dell'Inter nel derby, è il possibile spartiacque di un campionato che ha visto il Milan perdere inesorabilmente terreno nel testa a testa con i cugini neroazzurri. Un tre a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 febbraio 2021) La schiacciante vittoria dell'nel, è il possibile spartiacque di un campionato che ha visto il Milan perdere inesorabilmente terreno nel testa a testa con i cugini neroazzurri. Un tre a ...

Corriere : L’Inter vince 3-0 il derby, Milan ko. Nerazzurri in vetta a +4: doppietta di Lautaro e gol di Lukaku - SerieA : Doppio #Lukaku e #Martinez: l’@Inter vince e vola in testa alla classifica! ?????? #InterLazio #SerieATIM… - FFunesto : @macho_morandi Ma zio lo guardi il campionato? La Juve, che nn sta andando bene, se vince i recuperi è a -1 dal M… - MicDibitonto : RT @UggeriRoberto: Beh, sono stato profetico! Stamattina ho detto in onda: “Se l’Inter fa l’Inter e il Milan fa il Milan, vince l’Inter 3… - T_Russo_ : RT @BILIbot_: Inter Napoli 1-0 Inter Juventus 2-0 Inter Lazio 3-1 Milan Inter 0-3 Ma voo ricordate quelli de 'l'Inter gioca male e non vin… -