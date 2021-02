Le serie da vedere se ti è piaciuta Snowpiercer (Di lunedì 22 febbraio 2021) La seconda stagione della serie distopica postapocalittica Snowpiercer ha svettato per più di tre settimane nella Top 10 dei titoli più visti di Netflix. Ispirata alla graphic novel francese degli anni ’80 Le Transperceneige, trasposta in un acclamato film coreano di fantascienza diretto nel 2013 dal regista premio Oscar (per Parasite) Bong Joon-ho, l’ultima versione prequel americana descrive un futuro nel quale il pianeta Terra si è trasformato in una superficie di ghiaccio inabitabile e l’umanità si trova stipata su enormi treni perennemente in viaggio. I sopravvissuti più poveri e indigenti, che vivono asserragliati nelle ultime carrozze, non possono fare altro che ribellarsi agli occupanti dei vagoni di testa, lussuosi e spaziosi, dilaniati da una perpetua lotta di classe. Per chi ama le declinazioni più distopiche della fantascienza, i panorami ... Leggi su wired (Di lunedì 22 febbraio 2021) La seconda stagione delladistopica postapocalitticaha svettato per più di tre settimane nella Top 10 dei titoli più visti di Netflix. Ispirata alla graphic novel francese degli anni ’80 Le Transperceneige, trasposta in un acclamato film coreano di fantascienza diretto nel 2013 dal regista premio Oscar (per Parasite) Bong Joon-ho, l’ultima versione prequel americana descrive un futuro nel quale il pianeta Terra si è trasformato in una superficie di ghiaccio inabitabile e l’umanità si trova stipata su enormi treni perennemente in viaggio. I sopravvissuti più poveri e indigenti, che vivono asserragliati nelle ultime carrozze, non possono fare altro che ribellarsi agli occupanti dei vagoni di testa, lussuosi e spaziosi, dilaniati da una perpetua lotta di classe. Per chi ama le declinazioni più distopiche della fantascienza, i panorami ...

jumpedsword : @_Shaireen Le coppie sono coppie non hanno bisogno di incontrarsi solo in abitazioni a pagamento.. non esistono ser… - MartinaF___ : E da donna, difendo i nostri diritti e quando ascolto storie di donne uccise che subiscono violenza rabbrividisco.… - DrManq : @andreadile I personaggi schizofrenici sono il problema più grande, imho, dopo il fatto che una serie su Johnny Law… - hynerdit : Teen drama – i 5 migliori da vedere su Amazon Prime Video Quando si parla di teen drama è alquanto impossibile non… - vogue_italia : Tutte le serie tv, in costume e non, dove vedere in altri ruoli Eloise??, il Duca ??, Daphne, Anthony e Penelope, gl… -