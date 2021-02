Lautaro - Lukaku, Inter tre passi verso lo scudetto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nerazzurri devastanti nel derby: il Toro segna già al 5', poi raddoppia nella ripresa e Romelu chiude i conti. Ora è +4 sul Milan Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nerazzurri devastanti nel derby: il Toro segna già al 5', poi raddoppia nella ripresa e Romelu chiude i conti. Ora è +4 sul Milan

Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - Inter : ?? | TOOOOOROOOOOO!!! 5' - Cross al bacio di #Lukaku e colpo di testa vincente di #Lautaro!!! DAAAAIIII!!! ??????… - FBiasin : #Handanovic 7.5 #Skriniar 7 #DeVrij 7.5 #Bastoni 7 #Hakimi 7 #Barella 7 #Brozovic 7 #Eriksen 7 #Perisic 7.5… - davidwon4206 : RT @Inter: ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un #DerbyMilano con l'Inter… - davidwon4206 : RT @Inter: ?? | TOOOOOROOOOOO!!! 5' - Cross al bacio di #Lukaku e colpo di testa vincente di #Lautaro!!! DAAAAIIII!!! ?????? #MilanInter 0?-… -