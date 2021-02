L’atollo con hotel di lusso alle Maldive che si affitta tutto intero

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La voglia di fare le valigie anche in questo periodo non è mai venuto meno. Tanti sognano il giorno in cui si potrà ripartire e si comincia a sperare in una nuova apertura per la prossima stagione estiva. Certo, saranno vacanze più controllate, magari con la possibilità di andare solo con la propria famiglia o con amici fidati. E allora perché non andare alle Maldive, dove il Lux North Male Atoll dà la possibilità di affittare un’intera villa (fino a 3 camere) o l’intera isola (67 ville in tutto).