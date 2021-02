James Franco: trovato un accordo legale per le accuse a sfondo sessuale (Di lunedì 22 febbraio 2021) James Franco tira un sospiro di sollievo. Cadono le accuse sul presunto “comportamento sessuale scorretto” mossogli da due suoi studenti di recitazione. Il caso si era scatenato nel 2018, a seguito della nomination ai Golden Globe di Franco per l’interpretazione in “The Disaster Artist“. Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal avevano denunciato l’attore di Palo Alto per istigazione a comportamenti sessuali poco appropriati per un contesto cinematografico. I due studenti di recitazione della scuola Studio 4 avevano dichiarato che James Franco aveva indotto alcuni attori a recitare delle scene di sesso davanti ad una telecamera, descrivendo il set come “un’ambientazione da orgia”. Stando a quanto riportato dall’accusa, le scene poco appropriate erano state realizzate da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021)tira un sospiro di sollievo. Cadono lesul presunto “comportamentoscorretto” mossogli da due suoi studenti di recitazione. Il caso si era scatenato nel 2018, a seguito della nomination ai Golden Globe diper l’interpretazione in “The Disaster Artist“. Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal avevano denunciato l’attore di Palo Alto per istigazione a comportamenti sessuali poco appropriati per un contesto cinematografico. I due studenti di recitazione della scuola Studio 4 avevano dichiarato cheaveva indotto alcuni attori a recitare delle scene di sesso davanti ad una telecamera, descrivendo il set come “un’ambientazione da orgia”. Stando a quanto riportato dall’accusa, le scene poco appropriate erano state realizzate da ...

