Isola Dei Famosi, colpaccio: nel cast il vincitore di Ballando con le Stelle (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il reality show si appresta a decollare: ecco la liste dei naufraghi che salperanno per l'Honduras L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il reality show si appresta a decollare: ecco la liste dei naufraghi che salperanno per l'Honduras L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Isola dei Famosi 2021, entrano lo youtuber Awed e l'ex hostess Alitalia ed ex gieffina Daniela Martani - Santuz15 : RT @zerowidee: ve lo dico chiaramente che per me awed all'isola dei famosi renderà meno di zero mi sa di uno di quelli super comodini che p… - SARwatchMED : RT @MCronaca: Il CPSA di #Lampedusa è sovraffollato. Le #NaviQuarantena non attraccano sull'isola ed una delle due è stata dirottata a #Por… - pat_ipica : Tutti tristi perché sta per finire il grande fratello? Ma non vi preoccupate gente!! Comincera ' a breve l 'isola d… - NicoBobo2 : @sissssina Fra sette giorni saremo sintonizatti con Sanremo e dopo l'isola dei famosi... Ciao ciao -