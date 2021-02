Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a San Siro, siamo in vantaggio grazie al gol di #Lautaro: avanti così, ragazzi! ??… - 23_Frog : Un passo in avanti! Forza Inter! ??? #ForzaInter #Inter #SerieA #InterLazio - Inter : ?? | INTERVALLO Finisce il primo tempo del #DerbyMilano Primavera: nerazzurri avanti 3-0 grazie alla doppietta di… - sportli26181512 : 'Inter, avanti col cuore. Milano siamo noi'. Steven Zhang e quel post simbolico: 'Inter, avanti col cuore. Milano s… - Gazzetta_it : #MilanInter '@Inter, avanti col cuore. #Milano siamo noi'. #StevenZhang e quel post simbolico -

Ultime Notizie dalla rete : Inter avanti

La Gazzetta dello Sport

E al quinto mese Steven postò. Il messaggio affidato a Instagram dal presidente dell'sembra quasi dovuto dopo un derby dominato e un primato rafforzato, ma visto il momento che sta vivendo la società ha un peso ben diverso, quasi simbolico. Visto il momento, lo scudetto per ...Ora l'non attacca più solo con Hakimi, la squadra è matura. E voglio dire una cosa su Eriksen, è quasi più importante in fase difensiva, inlo sappiamo. Lui si mette lì ed è quello che ...“Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Ho visto nel week end l ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.