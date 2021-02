Grande Fratello Vip, anticipazioni 22 febbraio: novità e colpi di scena (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip ritorna con un altro appuntamento settimanale. Oggi ci sono ben tre concorrenti a rischio eliminazione. Mentre i fan aspettano la nuova puntata, sul web impazzano i sondaggi e le previsione. Chi verrà eliminato? Cosa succederà? Quali sorprese spezzeranno l’equilibrio della casa? In base alle anticipazioni che sono trapelate, oggi ci saranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) IlVip ritorna con un altro appuntamento settimanale. Oggi ci sono ben tre concorrenti a rischio eliminazione. Mentre i fan aspettano la nuova puntata, sul web impazzano i sondaggi e le previsione. Chi verrà eliminato? Cosa succederà? Quali sorprese spezzeranno l’equilibrio della casa? In base alleche sono trapelate, oggi ci saranno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - RMilitare : @team_Tommaso @GrandeFratello @MediasetPlay Che schifo il grande fratello italiano che si fa comandare dal Brasile.… - marghe166 : Ti seguo dal 2016 ormai ti conosco come un fratello/amico. Non ho mai smesso di credere in te e nelle tue capacità,… -