Giacomo Frisoni, l'incredibile storia del malato che scopre la malattia e la sua cura (Di lunedì 22 febbraio 2021) incredibile. Lui si chiama Giacomo Frisoni ed è uno studioso laureato in ingegneria e scienze informatiche all'Università di Bologna. Qualche anno fa gli diagnosticarono una malattia: la "Acalasia esofagea". Una malattia rara che pochi conoscono e hanno studiato. A quel punto, il ragazzo ha parlato con altri e ha avviato un lavoro su questa malattia che non solo è stato utile per curarsi ma anche per curare molti altri. Non so dirvi perché, ma mi sembra una storia straordinaria e di grande soddisfazione per un malato che scopre la malattia che ha e la sua cura.

