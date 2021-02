Gf Vip, Alfonso Signorini scappa mandando la pubblicità, chiude tutto (Di martedì 23 febbraio 2021) Gf Vip, Alfonso Signorini scappa per un topo fintoNella puntata andata in onda il 22 Febbraio 2021 del Gf Vip, Alfonso Signorini è scappato terrorizzato dallo studio gridando di mandare la pubblicità. Gli ex concorrenti della casa gli hanno tirato uno scherzo, mettendogli un topo finto proprio dietro di lui. Alfondo Signorini, è il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, mancano solo due puntate alle grande attesissima finale, i concorrenti sono rimasti chiusi nella casa del Grande Fratello Vip per ben 5 mesi. Lo studio sta vivendo questa strana situazione, proprio come loro, e tutti sono curiosi di sapere e conoscere l’esito dello show. Cristiano Malgioglio è stato l’artefice di questo scherzo, ed è stato uno dei ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 febbraio 2021) Gf Vip,per un topo fintoNella puntata andata in onda il 22 Febbraio 2021 del Gf Vip,to terrorizzato dallo studio gridando di mandare la. Gli ex concorrenti della casa gli hanno tirato uno scherzo, mettendogli un topo finto proprio dietro di lui. Alfondo, è il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, mancano solo due puntate alle grande attesissima finale, i concorrenti sono rimasti chiusi nella casa del Grande Fratello Vip per ben 5 mesi. Lo studio sta vivendo questa strana situazione, proprio come loro, e tutti sono curiosi di sapere e conoscere l’esito dello show. Cristiano Malgioglio è stato l’artefice di questo scherzo, ed è stato uno dei ...

GG_VIP_xoxo : @SharonAlex30 Ha detto Alfonso che le prossime puntate saranno in differita per evitare “spiacevoli problemi” ma non capisco in che senso - IdaDiGrazia : #gfvip Paura al Grande fratello Vip, un topo in studio fa scappare Alfonso Signorini, è uno scherzo, ma lui si infu… - Scioccata2 : RT @Alice94042003: Tutti i vip all'annuncio di Alfonso di questo ulteriore (finto) prolungamento #tzvip #gfvip - MTR29971489 : Ma perche alfonso si diverte a far andare in crisi tommaso? #gfvip #t,vip - Sonia__whatever : RT @daaaaaaaavd: alfonso che rimprovera i vip eliminati perché non si scherza con le fobie e poi fa lo scherzo a Tommaso che se gli dici ch… -