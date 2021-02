Galeotto fu lo scatto al “Vigorito” | Gianluca Festa in “visita” alle streghe contro la Roma

Leggi su anteprima24

Avellino – All'impianto sannita, domenica sera, in contemporanea con il derby tra Casertana ed Avellino, spunta il sindaco. Il primo cittadino del capoluogo è stato avvistato al fianco del presidente Orestein occasione della sfida tra Benevento eterminata con il punteggio di 0-0. Strano a dirsi visto che il sindaco ha sempre sviscerato l'amore per l'Irpinia, la Scandone e soprattutto l'Avellino di Angelo Antonio D'Agostino. Trasferta d'affari o semplice scampagnata per vedere la Serie A? Certo che è lo scivolone da parte dinon passerà di certo inosservato.