Foggia, maestra d’asilo interdetta per un anno: insultava e maltrattava i bambini (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una maestra di 47 anni di una scuola materna di Mattinata, in provincia di Foggia, è stata interdetta per un anno dall’esercizio della professione. Per lei l’accusa è quella di aver maltrattato i bambini della sua classe, fra i 2 e i 5 anni di età. Da quanto risulta dalle registrazioni ambientali audio-video dei carabinieri di Foggia, la maestra avrebbe aggredito sistematicamente i bambini, offendendoli e strattonandoli. Le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dalla Procura di Foggia, risalgono al 2018, quando il dirigente della scuola materna riferisce ai carabinieri di aver ricevuto da parte di alcuni genitori delle segnalazioni. Due, in particolare, chiedono conto della presenza di un livido sulla natica della figlia. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unadi 47 anni di una scuola materna di Mattinata, in provincia di, è stataper undall’esercizio della professione. Per lei l’accusa è quella di aver maltrattato idella sua classe, fra i 2 e i 5 anni di età. Da quanto risulta dalle registrazioni ambientali audio-video dei carabinieri di, laavrebbe aggredito sistematicamente i, offendendoli e strattonandoli. Le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dalla Procura di, risalgono al 2018, quando il dirigente della scuola materna riferisce ai carabinieri di aver ricevuto da parte di alcuni genitori delle segnalazioni. Due, in particolare, chiedono conto della presenza di un livido sulla natica della figlia. In ...

