"Dove sono? Serve fare in fretta". D'Urso-Luca Zaia in tandem, va in onda la demolizione di Domenico Arcuri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Servono i vaccini. Serve far presto. La campagna vaccinale procede a rilento, ben al di sotto degli obiettivi e delle sbandierate aspettative. Un tema sul quale anche Libero, da tempo, insiste. Un tema di assoluta e drammatica attualità, di cui si parla anche a Live-Non è la D'Urso, Dove le inchieste della domenica sera su Canale 5 proposte da Barbara D'Urso si occupano anche del siero. E nel mirino della conduttrice ci finisce anche il super-commissario a tutto, campagna vaccinale compresa, ovvero Domenico Arcuri. "Dove sono i vaccini?", chiede polemica la conduttrice. In Italia ci sono meno dosi e le Regioni vogliono far presto. Al Live si collega anche Luca Zaia, il governatore del Veneto, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Servono i vaccini.far presto. La campagna vaccinale procede a rilento, ben al di sotto degli obiettivi e delle sbandierate aspettative. Un tema sul quale anche Libero, da tempo, insiste. Un tema di assoluta e drammatica attualità, di cui si parla anche a Live-Non è la D'le inchieste della domenica sera su Canale 5 proposte da Barbara D'si occupano anche del siero. E nel mirino della conduttrice ci finisce anche il super-commissario a tutto, campagna vaccinale compresa, ovvero. "i vaccini?", chiede polemica la conduttrice. In Italia cimeno dosi e le Regioni vogliono far presto. Al Live si collega anche, il governatore del Veneto, in ...

