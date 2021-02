Divieto di spostamento fra regioni fino al 27 marzo. Speranza: “Linea dura”, i governatori frenano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Il ministro della Salute Speranza vuole la Linea dura e proroga il Divieto di spostamento fra regioni fino al 27 marzo, ma il ministro per gli Affari regionali Gelmini e i governatori frenano. Stamattina il Consiglio dei ministri deciderà per la proroga di altri 30 giorni del Divieto di spostamento tra regioni, in scadenza il 25 febbraio, e Speranza come al solito lancia l’allarme. “Non è il momento di allentare le misure, non è il momento di superare il sistema delle fasce di rischio”, ha fatto presente ieri nella riunione con tutti i presidenti di Regione e con la collega agli Affari regionali. Per l’esponente di LeU vanno prorogate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Il ministro della Salutevuole lae proroga ildifraal 27, ma il ministro per gli Affari regionali Gelmini e i. Stamattina il Consiglio dei ministri deciderà per la proroga di altri 30 giorni delditra, in scadenza il 25 febbraio, ecome al solito lancia l’allarme. “Non è il momento di allentare le misure, non è il momento di superare il sistema delle fasce di rischio”, ha fatto presente ieri nella riunione con tutti i presidenti di Regione e con la collega agli Affari regionali. Per l’esponente di LeU vanno prorogate ...

