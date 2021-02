Cupra Formentor VZ5 - Un cinque cilindri per la Suv da 390 CV

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Per festeggiare il suo terzo compleanno lapresenta la nuovaVZ5. Come anticipato, l'attesa versione ad alte prestazioni della Suv monta unturbobenzina già utilizzato da diversi modelli sportivi della gamma Audi. Il 2.5 TFSI da 390 CV non è tuttavia l'unica particolarità della nuova punta di diamante dell'offerta: con esso debuttano altri dettagli tecnici d'alta gamma, come l'impianto frenante Akebono, nuove soluzioni aerodinamiche e un setup esclusivo dell'elettronica che per la prima volta include il Drift Mode, uno specifico programma pensato per consentire sovrasterzi di potenza. LaVZ5 sarà realizzata in 7.000 esemplari: le prime consegne sono fissate per l'ultimo trimestre di quest'anno con un listino prezzi ...