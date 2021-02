Covid in Campania | oggi 1 202 positivi e 21 morti | l' indice di contagio torna sopra il 10% | crescono anche ricoveri e terapie intensive

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cresce la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.202su 11.097 tamponi effettuati, 456 in meno di ieri con 9.157 tamponi in meno...

De Luca oggi a margine di un evento pubblico ha commentato anche la situazione vaccinoinalla luce degli annunciati tagli alle forniture di dosi da parte di AstraZeneca: "Noi siamo ...Unica in controtendenza tra le regioni principali la, che fa registrare un - 3%. Può ... Rispetto al periodo pre -continua a registrarsi una marcata prudenza nell'indebitamento, anche se ...Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca parlando dell’iniziativa di Luca Zaia. «I vaccini assolutamente non si possono prendere dagli intermediari. Vanno acquistati con ...Cresce la curva dei contagi da Covid in Campania: oggi il virus fa registrare 1.202 positivi su 11.097 tamponi effettuati, 456 in meno di ieri con 9.157 tamponi in meno processati. In ...