Conte fa 53 punti in 23 partite: meglio soltanto alla Juventus (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Il tecnico nerazzurro si avvicina al suo record storico 53 punti in 23 giornata per l'Inter di Antonio Conte: si tratta del secondo miglior bottino a questo punto del campionato per il tecnico salentino. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Nelle tre volte in cui il tecnico ha vinto lo scudetto, sulla panchina della Juventus, solo in una stagione aveva fatto meglio: nel 2012-13, annata terminata col record dei 102 punti, aveva 60 punti, 7 in più di oggi. Nella stagione del suo primo scudetto, il 2011-12, aveva "solo" 49 punti. Mentre nel 2012-13 52 punti. Leggi su Calcionews24.com

