Cinque morti e quasi 500 infetti | le pepite di pollo fritto assassine | quale prodotto devi assolutamente evitare

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un incubo. Anzi, un dramma. Una strage:sospette e500 persone infettate. Tutta colpa di una partita dicontaminato da salmonella e proveniente dalla Polonia. Sarebbe stato questoa causare il decesso dipersone in Gran Bretagna, oltre all'improvvisa insorgenza di malattie di altre centinaia di britannici, bambini compresi: in totale sono 480 i casi sospetti, i malati di salmonellosi registrati nel corso degli ultimi giorni in tutto il paese. E tra questi, una persona su tre è talmente grave da avere bisogno di cure ospedaliere. Il-killer è arrivato sotto forma disurgelate e impanate, vendute a basso prezzo un po' da tutte le catene di supermercati in Gran Bretagna. Un pasto economico, rapido, ...

infoitinterno : Ventidue minori contagiati nel weekend - Un 53enne tra i cinque morti di ieri - bizcommunityit : Ventidue minori contagiati nel weekend - Un 53enne tra i cinque morti di ieri - 26julymovement : Era stato Sebastian a ricevere quella telefonata. 500 paramilitari ed elicotteri erano arrivati a El Salado una set… - tristanodoit : RT @PossibileIt: Nella grafica dell'Economist vediamo le concentrazioni di PM 2.5 in Italia. Secondo gli scienziati, i combustibili fossili… - tittistama : RT @BarbaraRaval: ALTRI 9 MORTI. E siamo a 31 #Rebbio, Casa di Riposo. Solo cinque anziani sugli oltre 110 ospiti totali , vaccinati, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque morti

Agenzia ANSA

... con Perugia che fa registrare altre 3, una in più a Bettona, Città della Pieve, Città di ... Altrii ricoveri tra domenica e lunedì per un totale di 556 pazienti: 152 all'ospedale di ...Come spiegato anche dalla Consumer Product Safety Commission, almeno tre bambini di età pari o inferiore aianni sonodal 2014 ad oggi in Australia , proprio a causa della pericolosità ...Sono 343 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. Nelle ultime ...Pollo contaminato da salmonella proveniente dalla Polonia. Sarebbe questa la principale causa di morte di cinque persone in Gran ...