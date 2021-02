Chi dorme meno (o peggio) rischia la depressione (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una tabella di sonno irregolare può aumentare il rischio di depressione di una persona, a lungo termine, tanto quanto dormire meno ore in generale o rimanere alzati fino a tardi quasi tutte le notti. Così suggerisce un nuovo studio. Anche quando si tratta solo del nostro umore il giorno successivo, le persone il cui tempo di veglia varia di giorno in giorno possono trovarsi di cattivo umore tanto quanto quelle che sono rimaste alzate fino a tardi la sera prima o si sono alzate molto presto quella mattina. Lo studio, condotto da un team della Michigan Medicine, il centro medico accademico dell’Università del Michigan, ha utilizzato i dati delle misurazioni dirette del sonno e dell’umore di oltre 2.100 medici all’inizio della carriera in un anno. È stato pubblicato su Digital Medicine. Il nuovo documento si basa sui dati raccolti monitorando ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una tabella di sonno irregolare può aumentare il rischio didi una persona, a lungo termine, tanto quanto dormireore in generale o rimanere alzati fino a tardi quasi tutte le notti. Così suggerisce un nuovo studio. Anche quando si tratta solo del nostro umore il giorno successivo, le persone il cui tempo di veglia varia di giorno in giorno possono trovarsi di cattivo umore tanto quanto quelle che sono rimaste alzate fino a tardi la sera prima o si sono alzate molto presto quella mattina. Lo studio, condotto da un team della Michigan Medicine, il centro medico accademico dell’Università del Michigan, ha utilizzato i dati delle misurazioni dirette del sonno e dell’umore di oltre 2.100 medici all’inizio della carriera in un anno. È stato pubblicato su Digital Medicine. Il nuovo documento si basa sui dati raccolti monitorando ...

