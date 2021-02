Berlusconi insultò Giorgia Meloni chiamandola «zo**ola»? No! Un falso che circola dal 2009 – Video

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 febbraio 2021) A seguito delle offese ricevute da, leader di Fratelli d’Italia, da parte di un docente universitario che la definì «scrofa», è tornato are undelriguardo a un presunto insulto da parte di Silvioall’allora Ministra per la gioventù durante il Congresso nazionale del Popolo della Libertà (Pdl). Secondo il racconto dell’epoca, mantenuto negli anni successivi, Silviosi sarebbe rivolto sul palco agli altri esponenti del Pdl domandando dove si trovasse la giovane ministra con le seguenti parole: «Dov’è la zoccola?». Tale narrativa non corrisponde alla realtà, si tratta di un caso di disinformazione che si è consolidato nel tempo. Per chi ha fretta Ascoltando attentamente l’audio del...