Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un Attacco ai danni della vettura dove si trovava l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. La vettura faceva padre di un ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del, si è verificato unai danni della vettura dove si trovava l'Luca Attanasio. La vettura faceva padre di un ...

repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - Agenzia_Ansa : FLASH Attacco in Congo, coinvolto l'ambasciatore italiano #ANSA - IviaZingale : RT @GiorgiaMeloni: Sconvolti e addolorati dalla notizia della morte dell’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e di un carabiniere,… - isatovaglieri : La #Farnesina conferma: ? l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del #Congo, Luca #Attanasio, è rimas… -